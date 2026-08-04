Нью-Йорк выделил $9 млн на защиту 153 водоканалов от кибератак

Средства направят на аудит безопасности и модернизацию систем управления после серии атак на объекты водоснабжения в нескольких штатах СШАШтат Нью-Йорк выделил более $9 млн на усиление киберзащиты 153 систем питьевого водоснабжения и очистки сточных вод.