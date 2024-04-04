В Челябинской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении местной «ясновидящей»

Следственной частью Гласного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области окончено производство по уголовному делу о мошенничестве в отношении местной жительницы, объявившей себя ясновидящей.
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