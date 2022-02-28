Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Иванова
    Су..и!Этодругин Z
  • АНП
    Не спасёт.Германия экстренн...
  • Александр Рожков
    К этому нужно добавить еще и то, что именно здесь у нас та сила, что взрастила и укрепляла антисоветчину на Украине. ...Ещё плодоносить с...

Война на Украине – момент истины. Русские всегда приходят за своим

Война на Украине – момент истины. Русские всегда приходят за своим

Для тех, кто спрашивал, спрашивает и будет спрашивать: «почему так нельзя было поступить в 2014 году»? Самое главное, просто сами посчитайте (это есть в открытом доступе и найти несложно), сколько и каких построено заводов, продуктопроводов, портов, верфей и путей сообщения за последние восемь лет, сколько и чего импортозаместили, как диверсифицировали экспорт, в какой момент Россия стала нетто экспортёром сельскохозяйственной продукции (на 100% обеспечив свою продовольственную безопасность).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх