Специалисты РХБ защиты армейского корпуса ВВО ликвидировали последствия условной техногенной аварии на Сахалине

В ходе учения специалисты отработали учебно-боевые задачи по дегазации, дезактивации и дезинфекции местности, техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения, а также по ликвидации последствий техногенной аварии.
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