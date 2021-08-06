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Специалисты РХБ защиты армейского корпуса ВВО ликвидировали последствия условной техногенной аварии на Сахалине

Специалисты РХБ защиты армейского корпуса ВВО ликвидировали последствия условной техногенной аварии на Сахалине

В ходе учения специалисты отработали учебно-боевые задачи по дегазации, дезактивации и дезинфекции местности, техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения, а также по ликвидации последствий техногенной аварии.

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