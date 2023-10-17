Паслен клубненосный, Богомаз

Намедни в правительстве Брянской области сообщили о неожиданном назначении Виталия Свинцов, который возглавляет департамент внутренней политики, на пост врио заместителя губернатора Брянской области Александра Богомаза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии