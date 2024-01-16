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Baza: сотрудница Госдумы заявила в полицию, что ее обокрали на рабочем месте

Baza: сотрудница Госдумы заявила в полицию, что ее обокрали на рабочем месте

В Москве злоумышленники обокрали сотрудницу Государственной думы прямо на её рабочем месте. 41-летняя женщина заявила в полицию, что из её рабочего кабинета пропала флешка с сертификатом электронной подписи Федерального казначейства.

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