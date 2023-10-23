Страна и люди
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Страна и люди

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Путин и Си: секретные секреты

Путин и Си: секретные секреты

ГОСУДАРСТВЕННИК Добрый вечер, Империя. 17-18 октября Начальник был в Китае. Он уже третий раз участвовал в форуме "Пояс и путь" - а так как это был всего лишь третий форум по счету, можно с полной уверенностью сказать, что пока еще не было ни одного форума без Путина.

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