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Биологи обнаружили третье состояние человеческого тела: в этот момент оно вне жизни или смерти

Биологи обнаружили третье состояние человеческого тела: в этот момент оно вне жизни или смерти

Может ли жизнь продолжаться после смерти? Новое исследование предлагает революционную концепцию – «третий» промежуточный этап существования, при котором клетки умершего организма обретают новые возможности.

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Комментарии
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Андрей Бедный
Клетки Шрёдингера )))
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19 час.
Владимир Алтайцев
Это после какого стакана  без закуски  дошли  до такого бреда псевдобиологи?
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18 час.

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