Биологи обнаружили третье состояние человеческого тела: в этот момент оно вне жизни или смерти

Может ли жизнь продолжаться после смерти? Новое исследование предлагает революционную концепцию – «третий» промежуточный этап существования, при котором клетки умершего организма обретают новые возможности.
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