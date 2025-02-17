В Петербурге Фонд капстроительства арендует Toyota за 40 млн

Метро в Петербурге — один из самых популярных видов общественного транспорта. По данным статистики, почти половина пассажиров общественного транспорта в городе пользуется метро, в 2023 году его пассажиропоток составил 672,7 млн человек.
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