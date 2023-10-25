Армения может закрыть российскую военную базуВласти Армении не видят никаких преимуществ в сохранении присутствия российской военной базы в стране, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в комментарии Wall Street Journal.
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