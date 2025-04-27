Nintendo раскритиковали за продажу слегка улучшенных игр за $19.99

В Европе цены на Mario Party и Kirby достигают €19.99, что вызвало обсуждения на платформе X, где пользователи называют стоимость завышенной по сравнению с практикой Sony, берущей $10 за аналогичные обновления.
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