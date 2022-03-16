«Ювентус» третий раз подряд вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Ювентус» вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов третий раз подряд. Команда Массимилиано Аллегри вылетела от «Вильярреала», уступив по сумме двух матчей (1:1, 0:3).
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