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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Реала» 1 победа в 5 последних играх против «Райо Вальекано»

Сегодня команды Карло Анчелотти и Иньиго Переса разделили очки в 18-м туре Ла Лиги – 3:3. Начиная с 7 ноября 2022 года «Реал» и «Райо Вальекано» встречались пять раз.

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