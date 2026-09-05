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Анатолий Гарбузов сообщил о росте производства и ассортимента на столичной заводе

Анатолий Гарбузов сообщил о росте производства и ассортимента на столичной заводе

«Останкинский завод бараночных изделий» расширил ассортимент на 10% и нарастил производство на 200 тонн в месяц .

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