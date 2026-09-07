В Якутске объявили награду в два миллиона рублей за лучшую вырубку пней на дорогах

Корни портят дорожное покрытие, а местный общественник уже успел удалить более 50 пней, причем сделал это безвозмездно В Якутске стартовала необычная городская инициатива: мэрия объявила конкурс на массовое удаление пней.
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