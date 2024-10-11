Компания Sonova расширяет ассортимент слуховых аппаратов с ИИ

Для Арнда Калдовски (Arnd Kaldowski), генерального директора швейцарской международной компании Sonova, занимающейся разработкой слуховых аппаратов, важно посещать Китай «как минимум три раза в год», цитируя слова одного из своих бывших начальников: «Если вы не в Китае, вы не глобальны».