Компания Sonova расширяет ассортимент слуховых аппаратов с ИИ

Для Арнда Калдовски (Arnd Kaldowski), генерального директора швейцарской международной компании Sonova, занимающейся разработкой слуховых аппаратов, важно посещать Китай «как минимум три раза в год», цитируя слова одного из своих бывших начальников: «Если вы не в Китае, вы не глобальны».
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