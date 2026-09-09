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У Эдегора 4 гола в 5 матчах сезона за «Арсенал» – сегодня забил «Наполи» в ЛЧ

Мартин Эдегор забил в 4 из 5 матчей сезона за « Арсенал ». Сегодня капитан «канониров» стал автором победного гола в ворота « Наполи » в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:0).

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