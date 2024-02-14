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Юрист объяснил, что грозит исколовшей циркулем второклассника учительнице

Юрист объяснил, что грозит исколовшей циркулем второклассника учительнице

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России в беседе с RT рассказал о том, что грозит учительнице из Асбеста, которая исколола руку второкласснику в наказание за то, что он поцарапал одноклассницу.

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