Samsung Display представила OLED-панель M16 с пиковой яркостью 10 000 нит для смартфонов

Samsung Display подтвердил, что iQOO 16 станет первым Android-смартфоном, оснащённым панелью M16. Это событие знаменует собой важный шаг в развитии дисплейных технологий для мобильных устройств.
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