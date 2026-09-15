Происшествия
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Происшествия

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В Чувашии полицейские задержали пособников дистанционных мошенников, которые пытались обмануть вдову погибшего участника СВО

Так называемые курьеры, прибывшие на такси из Казани, были задержаны в момент получения «денежных средств» от потерпевшей.

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