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Рафинья повторил лучший старт сезона по голам в истории «Барселоны»

Рафинья повторил лучший старт сезона по голам в истории «Барселоны»

16 сентября «Барселона» принимает на своем поле «Расинг» в матче 6-го тура Ла Лиги.16 сентября «Барселона» принимает на своем поле «Расинг» в матче 6-го тура Ла Лиги.

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