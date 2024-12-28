Индексация социальных выплат, повышение МРОТ и новые штрафы. Главные изменения в России с 1 января 2025 года

В начале января 2025 года проиндексируют пенсии и другие социальные выплаты, поднимут МРОТ и прожиточный минимум, а также акцизы, штрафы для автомобилистов и размер утилизационного сбора с ввозимых в Россию иномарок — а значит, цены на них вырастут.