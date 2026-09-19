What To Watch Saturday: New Garage Sale Mystery, iHeartRadio Festival Day 2, And More

On TV this Saturday: Lori Loughlin returns to Garage Sale Mysteries, Rebecca Gayheart stars in The Ocean Between Them, and the iHeartRadio Festival winds down.
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