ВС РФ поразили объекты ТЭК, ВПК, портовую инфраструктуру и суда ВСУ

В ночь на 22 сентября 2026 года российские бойцы массированным ударом поразили предприятия металлургической и химической промышленности, ТЭК и ВПК, объекты портовой инфраструктуры, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ.
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