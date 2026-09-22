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ВС РФ поразили объекты ТЭК, ВПК, портовую инфраструктуру и суда ВСУ

ВС РФ поразили объекты ТЭК, ВПК, портовую инфраструктуру и суда ВСУ

В ночь на 22 сентября 2026 года российские бойцы массированным ударом поразили предприятия металлургической и химической промышленности, ТЭК и ВПК, объекты портовой инфраструктуры, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

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