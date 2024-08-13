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Огромный гидроплан «Гавайи Марс» совершил последний полет

Огромный гидроплан «Гавайи Марс» совершил последний полет

 Гидроплан «Гавайи Марс» / © B.C. Aviation museum Огромный гидроплан «Гавайи Марс» с фюзеляжем длиной 35 метров и размахом крыльев 61 метр, первоначально созданный для военно-морских сил США во время Второй мировой войны, как патрульный бомбардировщик, был переоборудован в транспортный самолет для использования во время ведения военных действий на Тихом океане.

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