Огромный гидроплан «Гавайи Марс» совершил последний полет

Гидроплан «Гавайи Марс» / © B.C. Aviation museum Огромный гидроплан «Гавайи Марс» с фюзеляжем длиной 35 метров и размахом крыльев 61 метр, первоначально созданный для военно-морских сил США во время Второй мировой войны, как патрульный бомбардировщик, был переоборудован в транспортный самолет для использования во время ведения военных действий на Тихом океане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии