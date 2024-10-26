Учёные рассказали о смертельной опасности газировки

Исследователи считают, что шипучие напитки разрушают организм и снижают иммунитет. Учёные из Университета Торонто в Канаде сопоставили данные 155 исследований, в рамках которых изучалось воздействие на организм различных напитков, и выяснили, что наибольший вред здоровью человека наносят лимонады.