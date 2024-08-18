"Это часть очень крупной серьёзной информационной войны". В Крыму призвали не доверять инициативам Запада о мире на Украине

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов© РИА Новости / Павел Бедняков Сегодня 177 прочитали Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал не доверять инициативам Запада о мире на Украине, так как все они, по его мнению, являются не более чем пропагандистской и информационной уловкой.