В Зимбабве оппозиция пообещала сделать образование бесплатным

Отменить плату во всех учебных заведениях Зимбабве пообещал заместитель председателя оппозиционной партии Гражданская коалиция за перемены (CCC) Тендай Битти в ходе предвыборного митинга, 14 февраля пишет онлайн-газета The Zimbabwe News You Trust.
Отменить плату во всех учебных заведениях Зимбабве пообещал заместитель председателя оппозиционной партии Гражданская коалиция за перемены (CCC) Тендай Битти в ходе предвыборного митинга, 14 февраля пишет онлайн-газета The Zimbabwe News You Trust.
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