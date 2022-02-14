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В Зимбабве оппозиция пообещала сделать образование бесплатным

В Зимбабве оппозиция пообещала сделать образование бесплатным

Отменить плату во всех учебных заведениях Зимбабве пообещал заместитель председателя оппозиционной партии Гражданская коалиция за перемены (CCC) Тендай Битти в ходе предвыборного митинга, 14 февраля пишет онлайн-газета The Zimbabwe News You Trust.

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