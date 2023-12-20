Роскино реализовало в 2023 году рекордное количество проектов

Компания Роскино подвела итоги уходящего года. В 2023 году Роскино, которая готовится отметить 100-летний юбилей, не только продолжила существующие проекты по продвижению российского кино на международных рынках, но и реализовала новые инициативы, сообщили в пресс-службе компании.
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