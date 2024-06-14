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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Булочка ни с чем». Порье раскритиковал Конора за снятие с боя против Чендлера

«Булочка ни с чем», – написал в социальных сетях легковес UFC. Напомним, что этими словами Макгрегор описал результат продаж платных трансляций турнира UFC 302, на котором Порье провел поединок с Исламом Махачевым.

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