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Регионы России

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Новые управляющие обеспечат стабильность отелей Турции после краха FTI Group

Новые управляющие обеспечат стабильность отелей Турции после краха FTI Group

Пять популярных курортных отелей в Турции, оказавшихся в подвешенном состоянии после банкротства немецкого туроператора FTI Group, получили нового управляющего – местного туроператора TatilBudur.

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