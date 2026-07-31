Жителей Надымского района приглашают на «Клёвый Надым»

Жителей Надымского района приглашают принять участие в соревнованиях по рыбной ловле «Клёвый Надым», которые состоятся 15 августа на реке Надым, сообщили в Управлении по физической культуре и спорту Надымского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии