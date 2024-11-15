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Ефимов: за пять лет инвесторы благоустроили около 4 км набережных в Москве

Ефимов: за пять лет инвесторы благоустроили около 4 км набережных в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что за пять лет инвесторы в рамках масштабного проекта благоустройства прибрежных территорий Москвы-реки привели в порядок пять набережных.

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