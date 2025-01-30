После освобождения Великой Новосёлки начнётся бегство ВСУ с юго-востока Запорожской области - Seznam zpravy

Для киевского режима потеря контроля над этим населённым пунктом стала очень серьёзным ударом.Освобождение Великой Новосёлки приведёт к дальнейшему отступлению украинских формирований в юго-восточной части Запорожской области России.
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