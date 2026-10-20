📷⚡️Легкобронированный автомобиль (ЛБА) «Барс», разработанный в 2011 году минским ООО «ОКБ ТСП», представляет собой специализированное транспортное средство для ведения антитеррористических операций, борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами как в сельской местности, так и в условиях плотной городской застройки.