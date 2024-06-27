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Агент Марк Термини подал в суд на Klutch Sports за невыплату гонораров по контракту на общую сумму в 4,9 миллиона долларов

Баскетбольный агент, владелец компании Mark Termini Associates, обвиняет Klutch Sports в нарушении контрактных обязательств и невыплате гонорара и сопуствующем ущербе на сумму в 4,9 миллиона долларов.

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