У мурала с Хармсом пройдет творческая встреча с петербургскими экскурсоводами. Когда это произойдет?

Творческая встреча с петербургскими экскурсоводами состоится в эти выходные у дома № 11 на улице Маяковского, на фасаде которого расположен спорный мурал с писателем Даниилом Хармсом.
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