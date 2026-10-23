В Москве прошла церемония вручения премии FB «Люди года». Главная идея организатора Дианы Фадзаевой была в том, чтобы собрать на одной площадке людей из совершенно разных сфер - предпринимателей, пластических хирургов, дизайнеров, специалистов индустрии красоты и гостиничного бизнеса - и показать: ценность бывает разной, но настоящая всегда в том, что меняет чью то жизнь.