В Москве прошла церемония вручения премии FB «Люди года». Главная идея организатора Дианы Фадзаевой была в том, чтобы собрать на одной площадке людей из совершенно разных сфер - предпринимателей, пластических хирургов, дизайнеров, специалистов индустрии красоты и гостиничного бизнеса - и показать: ценность бывает разной, но настоящая всегда в том, что меняет чью то жизнь.
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