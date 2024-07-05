"Пустая трата времени". России и Украине не нужен посредник, и вот почему

Украина не отрицает возможность проведения мирных переговоров с Россией через посредников, заявил Владимир Зеленский в интервью The Philadelphia Inquirer (завершение конфликта с Украиной через посредников невозможно, но само посредничество Москва приветствует.
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