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  • Eduard
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"Пустая трата времени". России и Украине не нужен посредник, и вот почему

"Пустая трата времени". России и Украине не нужен посредник, и вот почему

Украина не отрицает возможность проведения мирных переговоров с Россией через посредников, заявил Владимир Зеленский в интервью The Philadelphia Inquirer (завершение конфликта с Украиной через посредников невозможно, но само посредничество Москва приветствует.

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