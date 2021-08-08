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..Бывший соратник Зеленского шокировал украинцев неожиданным признанием о России...

..Бывший соратник Зеленского шокировал украинцев неожиданным признанием о России...

Власти Украины должны выстраивать партнерские и добрососедские отношения с Россией и Белоруссией. В противном случае Киев рискует столкнуться с серьезными последствиями, считает экс-депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко.

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