Норникель нашел партнера в Китае Возможным претендентом на эту роль называют China Copper. Она принадлежит крупнейшему производителю алюминия Chinalco.
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Норникель нашел партнера в Китае Возможным претендентом на эту роль называют China Copper. Она принадлежит крупнейшему производителю алюминия Chinalco.
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