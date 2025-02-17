Ион Кику: "Было много случаев, когда мы говорили "нет" МВФ" 

Прежние власти Молдовы много раз говорили "нет" Международному валютному фонду, поскольку вели с ним диалог только с учетом национальных интересов страны, а не исходили из того, что должны сделать всё, что им скажут, лишь бы им только дали денег.
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