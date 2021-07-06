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Коронавирус в РК: За прошедшие сутки зарегистрировано 2618 новых случаев заболевания

Коронавирус в РК: За прошедшие сутки зарегистрировано 2618 новых случаев заболевания

За прошедшие сутки зарегистрировано 2618 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀ в городе Нур-Султан — 710, в городе Алматы — 277, в городе Шымкент — 103, в Акмолинской области — 124, в Актюбинской области — 42, в Алматинской области — 88, в Атырауской области — 154, в ВКО — 55, в Жамбылской области — 60, в ЗКО — 181, в Карагандинской области — 490, в Костанайской области — 54, в Кызылординской области — 30, в Мангыстауской области — 83, в Павлодарской области — 105, в СКО — 30, в Туркестанской области — 32.

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