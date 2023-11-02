Четыре человека арестованы в США за уклонение от санкций при поставках в Россию

Министерство юстиции США сообщило об аресте четырех человек по обвинению в уклонении от санкции при поставках в Россию полупроводников, интегральных схем и другой электроники на сумму более 7 млн долларов.
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