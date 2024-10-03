Невидимый третий: как экран телефона влияет на восприятие мамы ребенком

Рассказывает психолог Александра Коваленко психолог, психоаналитик Задумываемся ли мы, насколько плотно технический прогресс включен в жизнь ребенка с первых минут его жизни? Маленький человек часто встречается с экраном уже в момент своего рождения — многие родители делают первые фото и видео этого события.