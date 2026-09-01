На Алтае двое подростков впали в кому после аварий на мототранспорте

Всего с начала месяца в Республике Алтай зарегистрировали девять ДТП с детьми, управлявшими мотоциклами и самокатами Пятеро несовершеннолетних за одну неделю попали в Республиканскую клиническую больницу после аварий на мотоциклах и самокатах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- К Новому году кра...
- Пьяный браконьер ...
- В РФ предложили в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым