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На Алтае двое подростков впали в кому после аварий на мототранспорте

На Алтае двое подростков впали в кому после аварий на мототранспорте

Всего с начала месяца в Республике Алтай зарегистрировали девять ДТП с детьми, управлявшими мотоциклами и самокатами Пятеро несовершеннолетних за одну неделю попали в Республиканскую клиническую больницу после аварий на мотоциклах и самокатах.

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