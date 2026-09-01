На Алтае двое подростков впали в кому после аварий на мототранспорте

Всего с начала месяца в Республике Алтай зарегистрировали девять ДТП с детьми, управлявшими мотоциклами и самокатами Пятеро несовершеннолетних за одну неделю попали в Республиканскую клиническую больницу после аварий на мотоциклах и самокатах.