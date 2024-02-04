Ванилла SU
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Ванилла SU

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Делимся рецептом салата для похудения, который уже взорвал соцсети.

Делимся рецептом салата для похудения, который уже взорвал соцсети.

﻿﻿Некоторое время назад в Интернете стал вирусным салат по особому рецепту Ким Кардашьян. Популярная светская львица, Ким всегда славилась своим умением в кратчайшие сроки привести себя в форму перед важным мероприятием.

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