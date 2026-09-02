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Подмосковный врач Черников: головная боль у школьника — повод проверить зрение

Подмосковный врач Черников: головная боль у школьника — повод проверить зрение

С началом учебного года нагрузка на зрение детей многократно возрастает из-за совмещения школьных уроков, домашних заданий и активного использования гаджетов.

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