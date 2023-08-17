Марочко: наёмники из ФРГ появились под Купянском для установки мин

Украинским боевикам поставили большую партию различных боеприпасов, включая немецкие мины DM-22, которые будут устанавливать на купянском направлении специалисты из Германии, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Украинским боевикам поставили большую партию различных боеприпасов, включая немецкие мины DM-22, которые будут устанавливать на купянском направлении специалисты из Германии, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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