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Марочко: наёмники из ФРГ появились под Купянском для установки мин

Марочко: наёмники из ФРГ появились под Купянском для установки мин

Украинским боевикам поставили большую партию различных боеприпасов, включая немецкие мины DM-22, которые будут устанавливать на купянском направлении специалисты из Германии, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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