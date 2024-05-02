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За рулем

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Акции Aston Martin упали сразу на 14% — что случилось?

Акции Aston Martin упали сразу на 14% — что случилось?

Британский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin терпит убытки: по итогам первого квартала 2024 года сумма убытка до вычета налогов составила 138,8 млн евро (13,6 млрд рублей по актуальному курсу).

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